Молочные товары из Минской области будут продаваться в Китае

Новости Беларуси. Молочные товары, которые производят предприятия Минщины, в скором времени появятся на прилавках Китая. Зарубежных партнеров заинтересовало продукция сразу нескольких предприятий региона.

В том числе и борисовчан, которые уже успешно прошли строгий контроль качества в Поднебесной.

По уровню с традиционными видами молочной продукции китайским покупателям предлагают и новые, специализированные товары, которые уже могут оценить жители Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это диетические йогурты с низким содержанием сахара, а также безлактознае молоко, которое смогут использовать даже люди с аллергией.

Андрей Каноненко, начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия:

Экспортируем продукцию в Россию, Узбекистан, Азербайджан, Украину, Грузию. Основная наша экспортная деятельность приходится, конечно, на Российскую Федерацию.

На данный момент молочная продукция прошла аттестацию на Китай.

Ведутся переговоры и уже есть определенные наработки.