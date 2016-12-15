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Министр экономики Азербайджана: нас интересует развитие отношений в промышленности

15 декабря 2016 10:45
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Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в промышленности, здравоохранении и сельском хозяйстве. В Минск прибыла представительная делегация, в составе которой – члены правительства и бизнесмены.

Увеличение товарооборота между странами до 700 миллионов долларов – такую задачу поставили главы наших государств, и нынешний визит деловых кругов Азербайджана станет шагом на пути к выполнению договоренностей.

Представители этой страны проведут переговоры в разных ведомствах Беларуси, посетят предприятия и логистический центр, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Шахин Мустафаев, министр экономики Азербайджанской Республики:
Нас интересует развитие отношений в промышленности. Есть перспективы создания совместного производства в Азербайджане –  завода по производству лекарств. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Есть другие направления сотрудничества в области сельского хозяйства, в других отраслях.

# Экономика # Беларусь-Азербайджан

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