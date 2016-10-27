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Доверие к рублю: Нацбанк отмечает приток депозитов в национальной валюте

27 октября 2016 10:25
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Новости Беларуси. Национальный банк отмечает рост числа депозитов в национальной валюте. Речь о вновь привлеченных вкладах. Также белорусы стали чаще размещать средства на безотзывных условиях, то есть на весь срок договора. Их доля в депозитном портфеле с начала года выросла на 170%.

Немаловажный фактор – дополнительный бонус за гарантированное хранение денег на счету в виде повышенной ставки. По безотзывным вкладам она обычно на 2-3 пункта больше,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Лузгин, председатель правления коммерческого банка:
Были приняты правильные решения, когда внедрена была система безотзывных вкладов. Это увеличило стабильность ресурсной базы, стабильность сбережений населения. И в значительной степени на ситуацию влияет стабильность на валютном рынке, когда курс, мы видим, колеблется незначительно. Население все больше понимает, что более привлекательными являются сбережения в национальной валюте.

# Экономика # Вклады # Николай Лузгин

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