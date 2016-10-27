Доверие к рублю: Нацбанк отмечает приток депозитов в национальной валюте

Новости Беларуси. Национальный банк отмечает рост числа депозитов в национальной валюте. Речь о вновь привлеченных вкладах. Также белорусы стали чаще размещать средства на безотзывных условиях, то есть на весь срок договора. Их доля в депозитном портфеле с начала года выросла на 170%.

Немаловажный фактор – дополнительный бонус за гарантированное хранение денег на счету в виде повышенной ставки. По безотзывным вкладам она обычно на 2-3 пункта больше,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Лузгин, председатель правления коммерческого банка:

Были приняты правильные решения, когда внедрена была система безотзывных вкладов. Это увеличило стабильность ресурсной базы, стабильность сбережений населения. И в значительной степени на ситуацию влияет стабильность на валютном рынке, когда курс, мы видим, колеблется незначительно. Население все больше понимает, что более привлекательными являются сбережения в национальной валюте.