Дороги столицы нуждаются в ремонте

Горячая пора у дорожных служб, начнется, вероятно, раньше, чем по календарю. Заседание горисполкома, традиционно проходящее в первый рабочий день недели, на этот раз нетрадиционно прошло 21 марта, во вторник. Столичный градоначальник Михаил Павлов недоволен состоянием столичных дорог. На заседании горисполкома ситуацию с дорожным покрытием он назвал безобразной, а работу <Горремавтодора> неудовлетворительной. В качестве примера Михаил Павлов упомянул о проспектах Независимости и Победителей, которые два года назад были отремонтированы. Отсюда следует, что разбитого асфальта и ям там быть не должно. После обсуждения вопроса было принято решение к 1 апреля разработать документ, к котором четко определить как и когда недостатки будут устранены. Были рассмотрены и другие насущные вопросы. Так,председатель комитета по социальной защите Марианна Щеткина доложила о ситуации по выплате заработной платы, назвала предприятия-должники. Федор Гущин, глава комитета экономики Мингорисполкома, дополнил этот список предприятиями, работавшими с убытком. Не справляющихся со своими обязанностями руководителей Михаил Павлов предложил снимать с должностей. В череде поднимаемых проблем оказывается еще одна: поставки наших продуктов в Москву. Качество белорусских булочек, молока, конфет и печенья, вполне устраивает москвичей. 25% продукции должны поставлять белорусские предприятия на московский рынок, а пока же цифры намного скромнее.