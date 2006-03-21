Белорусские лесоводы делятся опытом работы

В Беларусь приедут украинские специалисты, чтобы ознакомиться с опытом предприятий лесной отрасли в ведении лесного хозяйства. Гостей - лесоводов Житомирской области - интересуют новые технологии лесоустройства, лесного мониторинга, наши геоинформационные системы и аэрокосмические методы, современные технологии переработки лесосеменного сырья и его хранения, выращивания посадочного материала. Они намереваются посетить Глубокский опытный и Слуцкий лесхозы, ознакомится с организацией питомнического и лесоохотничьего хозяйства, а также с системой подготовки и повышения квалификации кадров на базе отраслевого учебного центра. В Межправительственный совет по лесопромышленному комплексу Украина пока не входит, поэтому сотрудничество предприятий лесного хозяйства Беларуси и Украины осуществляется на договорных началах между отдельными регионами двух стран. Наиболее тесно сотрудничают предприятия Житомирской и Черниговской областей Украины с Гомельской областью Беларуси: сообща решаются проблемы защиты лесов от вредителей, оказывается взаимная помощь в борьбе с лесными пожарами. Традиционными также стали совместные научно-исследовательские конференции.