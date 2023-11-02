Новости экономики за 02.11.2023

Как белорусские банки будут отражать мошеннические атаки на счета клиентов и какие системы безопасности уже закупают? А также сколько на каждого белоруса приходится банковских платежных карт?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ЗАКУПАЮТ АНТИФРОД-СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
Каждый день банки по всему миру отражают тысячи мошеннических атак на счета клиентов. Делают это они с помощью систем, которые называются антифрод. Обмен данными между белорусскими банками и правоохранительными органами будет проходить более оперативно через обязательные антифрод-системы, многие банки их уже закупили и внедряют. К примеру, умная система видит, что с одного IP-адреса пытаются списать деньги для оплаты в интернет-магазине на одинаковую сумму, но сразу с большого количества разных банковских карт. Подозрительную операцию по карте клиента, которую антифрод-система распознает, банк однозначно заблокирует. Также банкам скоро будет дано право приостановить платеж, если будут признаки совершения операции без согласия плательщика. Сейчас Нацбанк и правоохранительные органы создают систему, которая позволит оперативно блокировать деньги, похищенные со счетов граждан. Это стало возможным после выхода указа «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям».
Экономический семинар «Беларусь – Азербайджан» прошел в Баку.
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЯСОМОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В АЛМАТЫ
Топленое масло в стеклянной упаковке и мясная паста: белорусские предприятия мясомолочной отрасли презентуют свою лучшую продукцию на центрально-азиатской международной выставке FoodExpo Qazakhstan в Алматы. Форум объединил на одной площадке свыше 300 компаний из 33 стран, в том числе из Венгрии, Индонезии, Польши, России, США и Южной Кореи. Наши предприятия познакомили казахстанских потребителей с широким ассортиментом колбасных изделий, деликатесов, копченостей и консервов. Особый интерес у посетителей выставки вызвала вареная колбаса с фисташками по итальянской рецептуре. По вкусу пришлись и новинки нашей молочки – сырники замороженные, паста десертная с какао и фундуком и новая линейка глазированных сырков.
Доля безналичных расчетов в Беларуси увеличилась на 40% за 3 года.