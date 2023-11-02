Новости экономики за 02.11.2023

Каждый день банки по всему миру отражают тысячи мошеннических атак на счета клиентов. Делают это они с помощью систем, которые называются антифрод. Обмен данными между белорусскими банками и правоохранительными органами будет проходить более оперативно через обязательные антифрод-системы, многие банки их уже закупили и внедряют. К примеру, умная система видит, что с одного IP-адреса пытаются списать деньги для оплаты в интернет-магазине на одинаковую сумму, но сразу с большого количества разных банковских карт. Подозрительную операцию по карте клиента, которую антифрод-система распознает, банк однозначно заблокирует. Также банкам скоро будет дано право приостановить платеж, если будут признаки совершения операции без согласия плательщика. Сейчас Нацбанк и правоохранительные органы создают систему, которая позволит оперативно блокировать деньги, похищенные со счетов граждан. Это стало возможным после выхода указа «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям».

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