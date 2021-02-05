Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году

Новости Беларуси. Договор об общем рынке газа Евразийского экономического союза планируется подписать в 2022 году. В рамках документа также будут устанавливаться принципы по формированию транспортного тарифа на газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля в очном формате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В рамках заседания планируется подписать План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ.