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Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году

05 февраля 2021 07:11
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Новости Беларуси. Договор об общем рынке газа Евразийского экономического союза планируется подписать в 2022 году. В рамках документа также будут устанавливаться принципы по формированию транспортного тарифа на газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году-1

Об этом стало известно во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля в очном формате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В рамках заседания планируется подписать План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ.

Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году-4

Глава нашего правительства Роман Головченко не упустил возможность проведения столь редких в последнее время личных встреч и пообщался с премьер-министром Кыргызстана. Беларусь рассчитывает на новые проекты с этой страной. Несмотря на все сложности 2020 года, торгово-экономические отношения развивались достаточно успешно. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в прошлом году вырос почти на 9 %, причем рост поставок отмечается с обеих сторон.

# ЕАЭС # Экономика # Роман Головченко # Улукбек Марипов # Фотофакт

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