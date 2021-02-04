В Беларуси разрешили продавать ювелирные изделия через интернет

Новости Беларуси. Возможность реализовывать свою продукцию через интернет получат продавцы ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с новым указом, торговать онлайн ювелирными изделиями смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на работу с драгметаллами и камнями. Временное разрешение будет действовать с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

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