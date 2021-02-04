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В Беларуси разрешили продавать ювелирные изделия через интернет

04 февраля 2021 16:27
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Новости Беларуси. Возможность реализовывать свою продукцию через интернет получат продавцы ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с новым указом, торговать онлайн ювелирными изделиями смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на работу с драгметаллами и камнями. Временное разрешение будет действовать с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

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В Беларуси разрешили продавать ювелирные изделия через интернет-1

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла ряд документов, которые позволят создать общий рынок ювелирных изделий на пространстве Евразийского экономического союза. Определен перечень национальных лабораторий по инспекции ювелирных проб. Это необходимо для взаимного признания пробирных клейм на внутреннем рынке Союза.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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