До 2,4 евро. Где в мире продают самый дорогой бензин?

Что будет с мировыми ценами на бензин и как котировки стоимости на нефть влияют на формирование этой самой цены? Стоимость бензина в разных странах колеблется от половины цента (Венесуэла) до 2,4 евро (Гонконг), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.