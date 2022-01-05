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До 2,4 евро. Где в мире продают самый дорогой бензин?

05 января 2022 16:07
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Что будет с мировыми ценами на бензин и как котировки стоимости на нефть влияют на формирование этой самой цены? Стоимость бензина в разных странах колеблется от половины цента (Венесуэла) до 2,4 евро (Гонконг), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До 2,4 евро. Где в мире продают самый дорогой бензин?-1

На рост цен в разных государствах влияют местные налоги и субсидии. Даже несмотря на одинаковые котировки на нефть на международных рынках. В Беларуси, согласно данным Global petrol prices, цена одного литра бензина – 0,83 евро или 2 рубля 10 копеек.  

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# Цены на бензин # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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