Новости экономики за 05.01.2022

Где продают самый дорогой в мире бензин. Почему багеты – это индикаторы состояния французской экономики. Благодаря чему белорусский экспорт оперативно транспортируется в Китай. С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские предприятия, которые экспортируют свою продукцию в Китай, могут доставлять товары к месту назначения в течение двух недель. Это хороший показатель благодаря в том числе работе отечественного оператора железной дороги.

БЕЛОРУССКАЯ ПРОДУКЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В КИТАЙ В МАКСИМАЛЬНО СЖАТЫЕ СРОКИ За 2021 год в направлении Китая перевезено порядка 24 тысяч груженых контейнеров. При этом транзит по направлению Китай – Европа – Китай увеличился в 1,3 раза и в среднем в сутки в терминалах обслуживаются около 25 контейнерных поездов в этом сообщении. Менее чем за 10 лет инициатива «Один пояс – один путь» позволила Китаю оказаться в центре международной системы. Новые железные дороги и мосты, трубопроводы и порты помогли расширить финансовое и технологическое влияние Пекина посредством инвестиций и проектов на сотни миллиардов долларов. Пекари в шоке. Во Франции впервые за 20 лет на 25 центов может подорожать багет – читайте здесь.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ В БЕЛАРУСИ УПРОСТЯТ ПРОЦЕДУРУ ГОСТЕХОСМОТРА Автовладельцы смогут проще проходить гостехосмотр. В стране создадут мобильное приложение, при помощи которого можно будет выбрать день и время приезда на диагностическую станцию, чтобы не ждать в очередях. Онлайн-запись есть и на сайте предприятия. Там же есть раздел «Оплата услуг». Владелец машины может оплатить все и приехать в удобное время. При этом с запуском мобильного приложения эта процедура намного упростится.

ЛИТОВСКИЕ АВИАКОМПАНИИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ПОЛЕТЫ ПО 20 НАПРАВЛЕНИЯМ ДО ФЕВРАЛЯ Литовские авиакомпании приостанавливают полеты по 20 направлениям до февраля. Официально из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в Европе и введения дополнительных ограничений на прием туристов. Поскольку Великобритания и Израиль предъявляют строгие требования к иностранным туристам, то пассажиропоток по этим направлениям сократился и полеты стали коммерчески нерентабельными.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ В ЯНВАРЕ ВЫПЛАТЯТ ДОСРОЧНО Пенсии и пособия в этом месяце можно будет получить в почтовых отделениях раньше обычного. Выплата за 7 января начнется 5 числа. Позже всего деньги начнут выплачивать в Гомельской области. С 6 января.