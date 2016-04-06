Новости Беларуси. Белорусское законодательство в сфере внешней торговли будет приведено в соответствие с Договором о ЕАЭС. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях защиты интересов белорусских производителей урегулированы вопросы распределения тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, которые ввозятся из третьих стран на территорию Евразийского экономического союза.

Указ также предусматривает возможность выдачи документов в электронном виде, что должно способствовать развитию механизма единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.