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Первая встреча координационной группы Беларусь — ЕС пройдет в Брюсселе 6 апреля

06 апреля 2016 07:44
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Новости Беларуси. Инвестиции, борьба с трансграничными угрозами, упрощение визового режима. Беларусь и Евросоюз намерены налаживать полноценный диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для закрепления позитивной динамики в отношениях сегодня в Брюсселе соберется координационная группа Беларусь — ЕС. Встреча в таком формате состоится впервые. Стороны планируют обсудить весь спектр двухстороннего взаимодействия.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы намерены там обсудить весь спектр, всю тематику, все направления нашего взаимодействия с Европейским союзом. Начиная, условно говоря, от вопросов энергетики, окружающей среды и заканчивая вопросами правочеловеческой тематики. В целом есть абсолютное понимание того, что надо использовать нынешнее открывшееся окно возможностей для выстраивания полноценного, уважительного, обстоятельного диалога между Беларусью и Европейским союзом.

Напомним, вопросам белорусско-европейских отношений накануне было посвящено совещание у Президента. Главным приоритетом Александр Лукашенко назвал развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с ЕС и другими партнерами на Западе. Это особенно актуально сейчас, когда экономическая и финансовая ситуация в мире переживает непростое время.

Глава государства также поручил выстраивать четкое сотрудничество в рамках «Координационной группы Беларусь – ЕС».

# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Владимир Макей

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