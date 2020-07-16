Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси

Новости Беларуси. От восстановления к устойчивому росту. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию организуют инвестиционную онлайн-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдет она 31 июля.

Представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты и профессионалы обсудят инвестиционные тенденции и возможности для бизнеса в Беларуси.

Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси:

Проблемы мировой экономики, которые принято связывать с пандемией, на наш взгляд, имеют более глубокие корни. Эти тренды, тенденции наметились гораздо раньше. В этой связи считается важным в данный момент переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять для себя новые возможности, которые открываются для Беларуси в области привлечения капитала.