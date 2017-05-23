Новости экономики за 23.05.2017

Новости Беларуси. Национальный банк планирует до 2020 года увеличить золотовалютные резервы до 8,5 миллиардов долларов. Вместе с тем ожидают и дальнейшее снижение ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что дает основания выступать главному финансовому учреждению страны с такими заявлениями, разбиралась наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Прирост потребительских цен за 4 месяца с начала года снизился до 6%. При том, что ожидали 9%. Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 5,5-6%. Летом традиционно происходит сезонное изменение цен на овощи, поэтому в отдельные месяцы, как, например, в августе 2016 года, может быть даже дефляция. Годовая величина индекса потребительских цен на уровне 5,5-6% – это будет практически рекорд.

Замедление темпов инфляции и укрепление национальной валюты может способствовать дальнейшему снижению ставки рефинансирования. Национальный банк не исключает, что до конца года она опустится до 12-13%. Сейчас в Беларуси действует ставка рефинансирования 14% годовых.

БОЛЬШЕГРУЗЫ НЕ ПРОЕДУТ

23 мая в стране начали действовать летние ограничения движения грузовиков. На дорогах страны будут установлены временные дорожные знаки. За передвижением «тяжеловесов» будет организован постоянный контроль со стороны транспортной инспекции. При высоких температурах асфальт под весом транспорта деформируется. Это приводит к образованию вмятин, волн, бугров и впадин. А это экономические потери. За повреждения дорог виновные будут привлекаться к ответственности.

МАРТ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТО

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило войну нелегальным СТО. Ведомство обратилось к бизнес-сообществам с инициативой сбора информации о фактах нелицензионной работы станций техобслуживания. Это позволит защитить права потребителей и развивать добросовестную конкуренцию. Информацию о незаконной деятельности СТО граждане могут сообщить по горячей линии Министерства либо по электронной почте.

ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВКА!

Фальшивых долларов стало меньше, а российских рублей больше. За 3 месяца с начала года в белорусских банках выявили 270 поддельных денежных знаков. Чаще всего в Беларуси подделывают доллары – 43,7%, но не намного от «зеленых» отстали российские рубли. Их доля – 37,8%. Евро среди фальшивок – 12,6%, а белорусских рублей – почти 6%.