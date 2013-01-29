Дифференцированная оплата электричества в Беларуси: как отразится нововведение на кошельках потребителей

Новости Беларуси. Цена энергии: теперь возможны варианты. Дифференцированная оплата электричества вводится в Беларуси с первого февраля – решили в Правительстве.

По какой схеме будем платить за электричество? К этому вопросу подошли беспристрастно и по принципу «каков объем потребления – такой и итог в жировке». Дифференцированная оплата электроэнергии и газоснабжения вводится в Беларуси уже с пятницы, с 1 февраля. Для всех потребителей устанавливается трехступенчатая система тарифов. Нормативы будут отличаться в зависимости от типа установленной плиты.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

Для тех, у кого установлены электрические плиты, 250 киловатт-часов будет льготно. Если человек потребил 260 киловатт-часов в месяц, то 250 он заплатит по цене 324,9 рубля. 10 киловатт, которые он взял свыше, оплатит по цене 422.

Изменения в энергетической тарифной сетке не коснутся ряда учреждений и категорий граждан.

Право выбора по какому принципу рассчитываться предложат тем белорусам, у которых сейчас установлены электронные приборы учета электроэнергии. Эти потребители могут производить оплату исходя из дифференцированных по временным периодам тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

Люди не экономят, поскольку сильно дешевые тарифы. А для того, чтобы сэкономить, нужно немного приложить усилий.

Как рачительный хозяин, Андрей о сохранности семейного бюджета позаботился заранее. Семья, к слову, среднестатистическая: мама, папа и ребенок.

Андрей Ермакович, житель Минска:

У нас дома много электроприборов: печь СВЧ, компьютер, принтер, морозильная камера, холодильник, два телевизора. В установленный лимит, 150 киловатт-часов, мы укладываемся.

Сегодня население возмещает лишь 30% затрат на производство и доставку электроэнергии. Что касается природного газа, процент еще меньше. Только за прошлый год из государственной казны на эти нужды ушло 300 миллионов долларов.

Денис Кассиров, заместитель генерального директора УП «Мингаз»:

Вводимая дифференцированная система оплаты за газ коснется только абонентов, у которых установлены газоотопительные приборы, или так называемые газовые котлы. Это примерно 1/5 от общего числа абонентов.

В большинстве европейских стран дифференцированной оплаты нет. Только лишь по той причине, что в тарифы уже включены все затраты и рентабельность, то есть производитель еще и получает прибыль. В странах Евросоюза стоимость электроэнергии для населения выше, чем на промышленных предприятиях. В Дании в 2,5 раза.

Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

В том же Казахстане эта градация начинается с 90 киловатт-часов, а заканчивается 160. В Беларуси эта вилки 150-450, то есть гораздо выше. Нижний уровень оплаты за электроэнергию в Беларуси – 350 рублей, в Казахстане, в пересчете на белорусские рубли, – 750 рублей. Поэтому мы пока находимся в очень комфортных условиях.

Позаботиться о том, чтобы в семейном бюджете не было лишних трат, по плечам любому. Впрочем, культуру потребления услуг помогут сформировать и энергетики. Те, кто до сих пор не обзавелся обычным счетчиком и оплачивал, как говорится в народе, «по среднему», с первого июля будут приравнены к тем, кто расходует более 400 киловатт-часов электроэнергии.