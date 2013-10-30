Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 ноября

Новости Беларуси. В Беларуси с первого ноября увеличиваются детские выплаты. Так, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит 1 млн 900 тысяч. Речь о первом ребенке.

На второго и последующих – почти 2 млн 180 тысяч.

В Министерстве труда и соцзащиты озвучили и новые размеры материальной помощи при рождении детей. Так, на первенца полагается более 10 миллионов рублей, а после рождения второго или третьего ребенка выплатят уже почти 15 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.