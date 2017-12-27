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Новости экономики за 27.12.2017

27 декабря 2017 17:19
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Новости Беларуси. Как отметили в минской мэрии перед Новым годом горожане и гости города покупают в 4, а то и в 5 раз больше товаров в магазинах. И не только продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 27.12.2017-1

Конкуренция в городе большая, поэтому торговые сети и известные классические универмаги привлекают скидками. Средняя по столице – это 20% на весь ассортимент. К выходным дням добавляются акции, и подарки можно будет купить на четверть меньше от прежней цены. Кстати, дельный совет, в это время можно сделать и ту покупку, на которую вы откладывали в течение всего года.

ГАРАНТИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Министерство экономики разрабатывает новый пакет поддержки малого бизнеса. В стране появятся так называемые гарантированные фонды. Их задачей будет помощь в привлечении кредитов для фирм, которые не имеют залоговых средств. Фонды эти могут быть частными или государственными, они будут отвечать перед банками.

Новости экономики за 27.12.2017-4

Кроме того, появятся финансовые программы поддержки предпринимателей, Минэкономики одобрило заем Всемирного банка с процентными ставками всего 5-7 %. Вместе со снятием бюрократических процедур это позволяет задуматься о начале своего дела.

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И в обменник. Результаты торгов 27 декабря: доллар – 1 рубль 97 копейки, евро подешевел – 2 рубля 43 копейки, 100 российских, как и вчера – 3 рубля 42 копейки.

С этими цифрами мы завершаем деловую среду.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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