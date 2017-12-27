Новости экономики за 27.12.2017

Новости Беларуси. Как отметили в минской мэрии перед Новым годом горожане и гости города покупают в 4, а то и в 5 раз больше товаров в магазинах. И не только продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как отметили в минской мэрии перед Новым годом горожане и гости города покупают в 4, а то и в 5 раз больше товаров в магазинах. И не только продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкуренция в городе большая, поэтому торговые сети и известные классические универмаги привлекают скидками. Средняя по столице – это 20% на весь ассортимент. К выходным дням добавляются акции, и подарки можно будет купить на четверть меньше от прежней цены. Кстати, дельный совет, в это время можно сделать и ту покупку, на которую вы откладывали в течение всего года.
ГАРАНТИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Министерство экономики разрабатывает новый пакет поддержки малого бизнеса. В стране появятся так называемые гарантированные фонды. Их задачей будет помощь в привлечении кредитов для фирм, которые не имеют залоговых средств. Фонды эти могут быть частными или государственными, они будут отвечать перед банками.
Кроме того, появятся финансовые программы поддержки предпринимателей, Минэкономики одобрило заем Всемирного банка с процентными ставками всего 5-7 %. Вместе со снятием бюрократических процедур это позволяет задуматься о начале своего дела.
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И в обменник. Результаты торгов 27 декабря: доллар – 1 рубль 97 копейки, евро подешевел – 2 рубля 43 копейки, 100 российских, как и вчера – 3 рубля 42 копейки.
С этими цифрами мы завершаем деловую среду.