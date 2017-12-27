Новости экономики за 27.12.2017

Новости Беларуси. Как отметили в минской мэрии перед Новым годом горожане и гости города покупают в 4, а то и в 5 раз больше товаров в магазинах. И не только продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкуренция в городе большая, поэтому торговые сети и известные классические универмаги привлекают скидками. Средняя по столице – это 20% на весь ассортимент. К выходным дням добавляются акции, и подарки можно будет купить на четверть меньше от прежней цены. Кстати, дельный совет, в это время можно сделать и ту покупку, на которую вы откладывали в течение всего года.

ГАРАНТИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Министерство экономики разрабатывает новый пакет поддержки малого бизнеса. В стране появятся так называемые гарантированные фонды. Их задачей будет помощь в привлечении кредитов для фирм, которые не имеют залоговых средств. Фонды эти могут быть частными или государственными, они будут отвечать перед банками.