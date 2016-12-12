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Минские тракторы на просторах ЮАР: МТЗ откроет сборочное производство в южноафриканской республике

12 декабря 2016 10:21
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Новости Беларуси. Минский тракторный завод откроет сборочное производство в ЮАР. Предварительные договоренности о сотрудничестве уже подписаны. В частности, документом предусматривается создание завода по сборке тракторов в южноафриканской республике. В ближайшее время зарубежные партнеры определят модельный ряд техники, которая будет собираться на новом производстве.

Новому проекту МТЗ предоставит полную инженерную и консультационную поддержку. В то же время для предприятия южноафриканская республика может стать отправной площадкой для работы и на рынках соседних стран, к примеру, Мозамбика и Свазиленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-ЮАР

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