Минские тракторы на просторах ЮАР: МТЗ откроет сборочное производство в южноафриканской республике

Новости Беларуси. Минский тракторный завод откроет сборочное производство в ЮАР. Предварительные договоренности о сотрудничестве уже подписаны. В частности, документом предусматривается создание завода по сборке тракторов в южноафриканской республике. В ближайшее время зарубежные партнеры определят модельный ряд техники, которая будет собираться на новом производстве.

Новому проекту МТЗ предоставит полную инженерную и консультационную поддержку. В то же время для предприятия южноафриканская республика может стать отправной площадкой для работы и на рынках соседних стран, к примеру, Мозамбика и Свазиленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.