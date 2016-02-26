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Делегация из Таиланда посетила МТЗ 26 февраля

26 февраля 2016 13:21
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Новости Беларуси. 26 февраля делегация из Таиланда посетила МТЗ. Гости познакомились с новейшими и популярными образцами сельскохозяйственных машин. А министр промышленности даже посидела за рулем трактора-гиганта мощностью 350 лошадиных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечу, в Таиланде доля сельскохозяйственной продукции в ВВП составляет около 10%. Это крупнейший производитель и импортер риса. Ежегодно страна поставляет на мировой рынок до 9 миллионов тонн этой культуры.

Атчака Синбунруанг, министр промышленности Королевства Таиланд:
Я впечатлена тем разнообразием продукции, которое производится здесь. Я руковожу подразделением по уборке сахарного тростника и планирую способствовать продвижению белорусской техники на рынки Таиланда. Мы предложим использовать ваши тракторы тайским фермерам, которые занимаются сахарным тростником. А также, возможно, для механизированной уборки риса и тапиоки.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Таиланд

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