Делегация из Таиланда посетила МТЗ 26 февраля

Новости Беларуси. 26 февраля делегация из Таиланда посетила МТЗ. Гости познакомились с новейшими и популярными образцами сельскохозяйственных машин. А министр промышленности даже посидела за рулем трактора-гиганта мощностью 350 лошадиных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечу, в Таиланде доля сельскохозяйственной продукции в ВВП составляет около 10%. Это крупнейший производитель и импортер риса. Ежегодно страна поставляет на мировой рынок до 9 миллионов тонн этой культуры.

Атчака Синбунруанг, министр промышленности Королевства Таиланд:

Я впечатлена тем разнообразием продукции, которое производится здесь. Я руковожу подразделением по уборке сахарного тростника и планирую способствовать продвижению белорусской техники на рынки Таиланда. Мы предложим использовать ваши тракторы тайским фермерам, которые занимаются сахарным тростником. А также, возможно, для механизированной уборки риса и тапиоки.