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Делегация французских компаний посетит Минск в рамках деловой ознакомительной миссии 14 ноября

14 ноября 2017 06:54
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Новости Беларуси. О развитии и перспективах французского языка в Беларуси говорили 13 ноября в Минске. В белорусской столице прошел ежегодный семинар, который собрал лучших педагогов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некогда первый по популярности в мире, сегодня французский сильно уступает английскому. Однако сейчас у белорусских учеников вновь проснулся интерес. Это отчасти связано и с укреплением межвузовского сотрудничества Беларуси и Франции.

Делегация французских компаний посетит Минск в рамках деловой ознакомительной миссии 14 ноября-1

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республики Беларусь:
Французский язык занимает в мире сильную позицию. На французском языке говорят 275 миллионов людей. Это 4-й язык общения в интернете, это третий бизнес-язык. И не надо забывать о том, что Франция является 5-й экономикой в мире.

Ну а 14 ноября в Минск с деловой ознакомительной миссией прибывает делегация французских компаний. Иностранные гости ознакомятся с возможностями белорусского рынка и проведут встречи с потенциальными партнерами.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Франция # Дидье Канесс

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