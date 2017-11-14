Делегация французских компаний посетит Минск в рамках деловой ознакомительной миссии 14 ноября

Новости Беларуси. О развитии и перспективах французского языка в Беларуси говорили 13 ноября в Минске. В белорусской столице прошел ежегодный семинар, который собрал лучших педагогов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некогда первый по популярности в мире, сегодня французский сильно уступает английскому. Однако сейчас у белорусских учеников вновь проснулся интерес. Это отчасти связано и с укреплением межвузовского сотрудничества Беларуси и Франции.