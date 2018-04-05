Новости экономики за 05.04.2018

Новости Беларуси. Швеция заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в сфере деревообработки, легкой промышленности и IT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об особенностях шведского рынка и требованиях при экспорте продукции в Швецию и страны Евросоюза, о предпочтениях потребителей говорили 5 апреля на встрече представителей белорусских предприятий с партнерами из Швеции. Беларусь с начала 2018 года увеличила экспорт в Швецию почти на 30%. Основа экспорта – калийные удобрения, продукция нефтехимии и металлургии.

Но есть и небольшие товарные позиции, по которым тоже есть движение. В 2017 году товарооборот двух стран составил 135 миллионов долларов. В планах реализация совместных проектов в промышленной кооперации, технологиях энергосбережения и «зелёной» энергетики, а так же деревообработке.

Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Беларуси:

Легкая промышленность, текстильная продукция, которая уже закупается некоторыми шведскими компаниями, в том числе крупными. Здесь видим потенциал. В Швеции очень зависимы еще от импорта, потому что наш импорт способствует нашему экспорту.

Так же особый интерес шведские компании проявляют к белорусскому IT-сектору. Сотрудничество в этой области может стать площадкой для реализации крупных инвестиционных проектов.

СЖЕЧЬ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАТЬ