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Новости экономики за 05.04.2018

05 апреля 2018 17:23
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Новости Беларуси. Швеция заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в сфере деревообработки, легкой промышленности и IT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 05.04.2018-1


Об особенностях шведского рынка и требованиях при экспорте продукции в Швецию и страны Евросоюза, о предпочтениях потребителей говорили 5 апреля на встрече представителей белорусских предприятий с партнерами из Швеции. Беларусь с начала 2018 года увеличила экспорт в Швецию почти на 30%. Основа экспорта – калийные удобрения, продукция нефтехимии и металлургии.

Новости экономики за 05.04.2018-3

Но есть и небольшие товарные позиции, по которым тоже есть движение. В 2017 году товарооборот двух стран составил 135 миллионов долларов. В планах реализация совместных проектов в промышленной кооперации, технологиях энергосбережения и «зелёной» энергетики, а так же деревообработке.

Новости экономики за 05.04.2018-6

Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Беларуси:
Легкая промышленность, текстильная продукция, которая уже закупается некоторыми шведскими компаниями, в том числе крупными. Здесь видим потенциал. В Швеции очень зависимы еще от импорта, потому что наш импорт способствует нашему экспорту.

Так же особый интерес шведские компании проявляют к белорусскому IT-сектору. Сотрудничество в этой области может стать площадкой для реализации крупных инвестиционных проектов.

СЖЕЧЬ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАТЬ

Новости экономики за 05.04.2018-9

В Минске построят мусороперерабатывающий завод мощностью 500 тысяч тонн с производством тепловой и электрической энергии. Инвестируют в строительство 300 миллионов евро. В сентябре 2017 года в Минске ввели в строй мусоросортировочный завод стоимостью почти 17 миллионов рублей. Он способен переработать за год 100 тысяч тонн мусора. Треть из них вернется в оборот в виде стекла, бумаги и пластика.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кристина Юханнесон

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