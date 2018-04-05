В Беларуси оплатить коммуналку можно будет по QR-коду

Новости Беларуси. Оплатить коммунальные услуги можно будет, в том числе с помощью смартфонов через специальные QR-коды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это такие хаотично расположенные маленькие черные квадраты на белом фоне. На смартфон необходимо установить мобильное банковское приложение. С его помощью и будет считан код и оплачена услуга. Такой способ оплаты доступен уже в некоторых магазинах и кафе.

Кроме того, в перспективе белорусы могут получить возможность оплачивать таким способом коммунальные и почтовые услуги. В ЕРИП прогнозируют, что список банков, которые добавили в свои мобильные приложения возможность считывать QR-код, в ближайшие несколько месяцев расшириться.