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В Беларуси оплатить коммуналку можно будет по QR-коду

05 апреля 2018 15:59
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Новости Беларуси. Оплатить коммунальные услуги можно будет, в том числе с помощью смартфонов через специальные QR-коды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси оплатить коммуналку можно будет по QR-коду-1

Это такие хаотично расположенные маленькие черные квадраты на белом фоне. На смартфон необходимо установить мобильное банковское приложение. С его помощью и будет считан код и оплачена услуга. Такой способ оплаты доступен уже в некоторых магазинах и кафе.

Кроме того, в перспективе белорусы могут получить возможность оплачивать таким способом коммунальные и почтовые услуги. В ЕРИП прогнозируют, что список банков, которые добавили в свои мобильные приложения возможность считывать QR-код, в ближайшие несколько месяцев расшириться.

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# Экономика # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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