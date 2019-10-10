Дефицит бюджета в 2020 году в Беларуси может достичь миллиарда рублей

Новости Беларуси. Дефицит бюджета в 2020 году может достичь миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это примерно 1 % ВВП. Об этом сегодня, 10 октября, в Палате представителей рассказал министр финансов.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: Мы консолидировали, насколько это возможно максимально, все средства государственных организаций в рамках единого бюджета. Мы реализовали подходы по этапному сокращению поддержки коммерческих организаций и выход их на самостоятельную работу без оказания каких-то мер финансовой поддержки. Мы заложили дополнительные стимулы по повышению эффективности экспорта.

До конца месяца обновленный проект бюджета планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату. Как отметил Максим Ермолович, во время доработки документов приняты решения по снижению государственной поддержки организаций.

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В 2020 году существенную нагрузку на бюджет окажет налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. В этих условиях Минфин вынужден проводить более жесткую финансовую политику. Что же касается непосредственно нынешней сессии Палаты представителей, то в повестке очередного заседания около 20 законопроектов, в том числе новшества в оплате труда работников бюджетных организаций.

Седьмая сессия, напомним, станет последней для нынешнего созыва депутатов.