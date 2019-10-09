Новости экономики за 09.10.2019

Новости Беларуси. Два десятка отечественных предприятий были признаны лучшими в рамках единой инициативы – повышения энергоэффективности экономики нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучших наградили, а сегодня свои проекты они представили широкой общественности в рамках форума Energy Expo в Минске.

Среди знаковых инновационных проектов – строительство энергоэффективного жилья, в частности многоквартирных электродомов. В отличие от обычного жилого для отопления, подогрева воды и приготовления пищи в электродоме применяется только электричество. Первые электродома были построены в Барановичах и Лиозно. Сейчас проектируют новые в Бресте, Витебске, Гомеле и Минске. Стоимость киловатт-часа в таких домах примерно в 5 раз дешевле, чем мы оплачиваем расходы электроэнергии за освещение.

Сергей Терехов, заведующий отделом института жилища – НИПТИС им. С. Атаева:

Мы будем строить электродома, ЖКХ научится их эксплуатировать. Во главу угла мы ставим комфортность и безопасность проживания. Есть уже какие-то подвижки в области тарифной политики. ЕЭК ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия инициирует отказ от доллара при распределении ввозных таможенных пошлин и организацию их перечисления в национальных валютах между государствами ЕАЭС. Сейчас работает двусторонняя система расчетов между центробанками стран. Межгосударственный банк в качестве валюты в этих расчетах предлагает вместо доллара США использовать российский рубль, Евразийский банк развития инициирует конвертировать одну нацвалюту в другую либо по официальным курсам, либо по кросс-курсам через клиринговую валюту. ПАРТИЯ БелАЗов ОТПРАВИЛАСЬ В ИНДОНЕЗИЮ