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«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС

09 октября 2019 13:58
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Новости Беларуси. На Белорусской атомной станции готовятся принять ядерное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого сотрудники пройдут специальное обучение. Дата его поставки пока точна не известна. Ранее сообщалось, что это произойдет осенью.

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-1

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-3

В целом, как проходит строительство АЭС, 9 октября показали представителям СМИ из шести государств. Всего в Островец приехали около полусотни журналистов из разных стран. Это гости из Литвы, Польши, Украины, Египта, Турции и Узбекистана. Журналистам впервые продемонстрировали военную позицию по защите АЭС с воздуха и провели по цехам. Отметим, готовность первого энергоблока составляет порядка 95 %, второго – около 70 %.

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-6

Инна Негода, журналист (Литва):
Впечатления самые хорошие. Чувствуется, что здесь жизнь кипит, в отличие от Игнолинской АЭС, где всё оборудование, все достижения научные, технологические просто сейчас уничтожаются. Конечно, нам радостно за вас, что у вас строится станция, что она будет эксплуатироваться.

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-9

Урай Онлю, журналист (Турция):
Всё, что я увидел здесь сегодня, мне понравилось, потому что я представляю, что у нас, в Мерсине, будет построена такая же станция. Единственное, что она будет состоять их четырех энергоблоков. Станция уже практически готова к вводу в эксплуатацию, и всё оборудование надежно и безопасно.

Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2020 года. Он будет вырабатывать 1200 Мегаватт энергии.

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-12

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-14

«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС-16

# АЭС в Беларуси # Экономика # Инна Негода # Урай Онлю # Фотофакт

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