«Чувствуется, что здесь жизнь кипит». Зарубежным журналистам показали, как проходит строительство БелАЭС

Новости Беларуси. На Белорусской атомной станции готовятся принять ядерное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого сотрудники пройдут специальное обучение. Дата его поставки пока точна не известна. Ранее сообщалось, что это произойдет осенью.

В целом, как проходит строительство АЭС, 9 октября показали представителям СМИ из шести государств. Всего в Островец приехали около полусотни журналистов из разных стран. Это гости из Литвы, Польши, Украины, Египта, Турции и Узбекистана. Журналистам впервые продемонстрировали военную позицию по защите АЭС с воздуха и провели по цехам. Отметим, готовность первого энергоблока составляет порядка 95 %, второго – около 70 %.

Инна Негода, журналист (Литва): Впечатления самые хорошие. Чувствуется, что здесь жизнь кипит, в отличие от Игнолинской АЭС, где всё оборудование, все достижения научные, технологические просто сейчас уничтожаются. Конечно, нам радостно за вас, что у вас строится станция, что она будет эксплуатироваться.

Урай Онлю, журналист (Турция):

Всё, что я увидел здесь сегодня, мне понравилось, потому что я представляю, что у нас, в Мерсине, будет построена такая же станция. Единственное, что она будет состоять их четырех энергоблоков. Станция уже практически готова к вводу в эксплуатацию, и всё оборудование надежно и безопасно.

Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2020 года. Он будет вырабатывать 1200 Мегаватт энергии.