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Дебют нацвалюты на международном рынке. Банк развития разместил еврооблигации в белорусских рублях

10 мая 2019 17:00
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Новости Беларуси. Банк развития Беларуси разместил трехлетние еврооблигации, номинированные в белорусских рублях, – 210 миллионов рублей. Ориентир доходности – 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебют нацвалюты на международном рынке. Банк развития разместил еврооблигации в белорусских рублях-1

Таким образом, состоялся полноценный дебют белорусского рубля на международном облигационном рынке. В 2018 году Банк развития был соорганизатором суверенного выпуска еврооблигаций. Во время Road show многие инвесторы высказали заинтересованность вложиться в бумаги Республики Беларусь, номинированные в национальной валюте.

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# Банк развития # Экономика # Фотофакт

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