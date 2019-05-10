Дебют нацвалюты на международном рынке. Банк развития разместил еврооблигации в белорусских рублях

Новости Беларуси. Банк развития Беларуси разместил трехлетние еврооблигации, номинированные в белорусских рублях, – 210 миллионов рублей. Ориентир доходности – 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, состоялся полноценный дебют белорусского рубля на международном облигационном рынке. В 2018 году Банк развития был соорганизатором суверенного выпуска еврооблигаций. Во время Road show многие инвесторы высказали заинтересованность вложиться в бумаги Республики Беларусь, номинированные в национальной валюте.