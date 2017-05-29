«То, что не продаётся, почему не выставить на полки для потребителей, где они могут бесплатно взять»

Новости Беларуси. Устраивать бесплатную раздачу непроданных товаров предложили во время ток-шоу «Что происходит»

Ирина Астафьева, председатель правления ОО «Минское общество потребителей»:

Надо обратить внимание, что сегодня много у нас не продаётся. И то, что не продаётся, почему не выставить, как в других странах, на полки для потребителей?

Где они могут бесплатно взять – тот, кто не может сегодня купить.

А сегодня, действительно, сложная ситуация. Поэтому, наверное, надо, чтобы бизнес, как бы, беря одной рукой и требуя у государства: «Не контролируйте цены»...

Ирина Ивановна, я не очень понял Вашу идею – Вы предлагаете устраивать по четвергам бесплатную раздачу?

Ирина Астафьева:

Да. Я предлагаю, как в других странах, и в тех же странах СНГ.

У нас же переизбыток, закона об утилизации нет, куда девается этот продукт?

Вместо того, чтобы непонятно куда он уходил – у нас как: если в магазине просроченный товар, куда мы его отдадим? Отдадим в общепит, распакуем упаковки, перепакуем, в общепите приготовим что-то.

Игорь Ачасов, заместитель директора торговой сети:

Кто Вам это сказал? Вот, откуда это идёт? Вы знаете, как общепит контролируется? Я Вас приглашаю, приходите, посмотрите.

Ирина Астафьева:

Если наш хлеб не продался, и он уходит обратно на завод, и опять пошёл в переработку. Или ряд других продуктов у нас так перерабатывается. Обратите внимание, сегодня сам народ сплотился. И, если у нас стоит кто-то и просит там для какого-то детдома, для какой-то бедной семьи – посмотрите, сколько сегодня простых потребителей просто покупают и оставляют на полках даром.