Что нам стоит АЭС построить?

27 июня 1954 года в СССР был запущен первый в мире атомный реактор.

Сегодня, 55 лет спустя, атомная проблематика по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых вопросов. Действия Беларуси в рамках национальной атомной программы положительно оценивает самая авторитетная мировая структура в сфере — МАГАТЭ.

С момента основания в 57 МАГАТЭ позиционирует себя, как сила, способствующая сотрудничеству в области использования мирной атомной энергии. И сегодня в условиях истощения запасов углеводородного сырья, атомная энергетика, а значит и МАГАТЭ — одна из актуальнейших тем для обсуждения и не только в Вене.

Алан Макдональд, сотрудник департамента ядерной энергии МАГАТЭ:

В 30 странах уже действуют собственные АЭС. В последнее время наблюдается даже своего рода атомно-энергетический бум, последние годы ученые и вовсе называют ренессансом этого достаточно экономичного вида получения энергии. Причем чем дальше, тем все большее количество стран будут обращаться к строительству собственных АЭС. Это те страны, которые хотят одновременно увеличить добычу энергии и уменьшить зависимость от других. Да, АЭС дорого построить, но выгода от ее использования очевидна.

Аргументы сотрудника Агентства по атомной энергии сегодня разделяют многие. В мире построены около четырехсот пятидесяти АЭС. Строится еще с полсотни ректоров. По количеству станций лидируют США и Евросоюз, Япония. А вот если взять отношение производства атомной и других видов энергии по странам, то в безоговорочных лидерах окажется один из европейских экономических локомотивов — Франция — 80% энергии в этой стране вырабатывают именно АЭС. И именно подобное — бурное — развитие национальной атомной программы, стартовавшей после второй мировой, определило будущую профессию француза Дидье Ловэ.

Дидье Ловэ, глава подразделения безопасности окружающей среды МАГАТЭ:

Когда мне было 10 лет, моя страна строила 60 ядерных реакторов. И мы прекрасно знали о преимуществах и опасностях связанных с этим. Теперь и другим стоит учесть весь наш опыт, и почему бы и нет, вслед за многими странами Европы, строить и в Беларуси?

Белорусский коллега Ловэ — энергетик Виталий Северянин — специализируется на создании установок, использующих возобновляемые источники энергии: солнце и ветер. Тем не менее и он убежден: на солнце надейся, а сам не плошай, Беларуси без АЭС — не обойтись.

Виталий Северянин, преподаватель БрГТУ:

Надо было строить давно. И ни одну, а несколько АЭС. Эта электроэнергия самая дешевая по сравнению с другими. На Смоленской АЭС энергия стоит 1,8 цента, а себестоимость нашей энергии 3,7 цента. Не зря во всем мире ядерная энергетика развивается бурно.

И первые шаги на пути к удешевлению энергии в нашей стране уже сделаны. В рамках национальной ядерной программы совместно с МАГАТЭ реализуется целый перечень проектов.

Катерина Дюфро, сотрудник отдела управления программ и технической кооперации МАГАТЭ:

Вы намерены строить АЭС и мы готовы поддержать Беларусь в реализации национальной ядерной программы. В данный момент реализуется ряд совместных проектов и программ. Мы помогаем в подборе специалистов и технологий. Проводим семинары и организуем учебу. Наши специалисты ведут консультации на всех этапах подготовки.

Предварительно определена и площадка для первой белорусской АЭС — городской поселок Островец, что в Гродненской области. Однако еще до начала там строительства, начато возведение ничуть не менее важного — научно-технического — фундамента реактора. В вузах уже объявлен набор на специальности, необходимые для работы будущей станции. В Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» через год откроется учебный центр по подготовке белорусских Прометеев — энергетиков высшей категории. Именно тех, кого уже сейчас называют хранителями ядерных знаний.

Александр Трифонов, заведующий лабораторией Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны», НАН Беларуси:

Программа так и называется — «Управление человеческими ресурсами и установка учебного центра для страны».

Не забыта и практическая сторона вопроса. Разработан проект соглашения о строительстве АЭС. Генеральным застройщиком будет выступать авторитетный и проверенный российский «Атомстройэкспорт». 20% объема мирового рынка заказов на строительство — его рук дело. Для Беларуси запланировано строительство реактора третьего поколения мощностью около 2 с половиной тысячи МВт. Не последним фактором выбора стало признание этого типа энергоблоков одним из самых безопасных в мире. Проверку на прочность и временем такие установки успешно прошли в Китае, Словении, Венгрии, Чехии. Трепетное отношение белорусских энергетиков к вопросам безопасности разделяют и в МАГАТЭ.

Дидье Ловэ, глава подразделения безопасности окружающей среды МАГАТЭ:

Во-первых, это безопасность ядерной установки. Во-вторых, радиационная защита людей и окружающей среды. Конечно, Чернобыльская катастрофа была горьким опытом. Но нужно менять взгляды людей на мирный атом.

И отношение меняется. За последние пять лет число сторонников освоения мирного атома в нашей стране увеличилось более чем в двое. Более двух третей белорусов считают, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе после строительства АЭС существенно улучшится. Именно для того чтобы укрепить их веру, а также чтобы убедить остальных и работают все это время белорусские и европейские специалисты, к которым на неделе присоединились Анастасия Корниенко, Руслан Гринкевич и Глеб Лавров.