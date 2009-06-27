За неделю в США закрылись пять банков

Их суммарные активы составляли $1,1 млрд.

В результате общее число закрытых с начала 2009 года кредитных организаций достигло 45, что значительно выше количества банков, обанкротившихся в 2008 году (25). Вloomberg отмечает, что власти США в 2009 году закрыли наибольшее количество банков, чем в любой другой год начиная с 1993-го.

По оценке Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), расходы, связанные с закрытиями банков, к 2013 году составят $70 млрд. Ранее FDIC классифицировала в качестве «проблемных» 305 банков.

FDIC застрахованы депозиты в финансовых компаниях с общим объемом активов на $13,5 трлн. По состоянию на конец первого квартала 2009 года фонд страхования вкладов FDIC снизился до рекордно низкой отметки в $13 млрд. В конце 2007 года фонд располагал $52,4 млрд.

В 2007 году в США было закрыто всего 3 банка, сообщает БЕЛТА.