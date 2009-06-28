ООН определила нынешний финансово-экономический кризис как самый тяжелый

Участники проходящей в штаб-квартире ООН конференции по мировому финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития одобрили итоговый документ встречи.

Однако из-за большого числа участников дискуссии работа форума будет продолжена 29 июня.

В итоговом документе участники конференции признали, что мир испытывает самый тяжелый со времен Великой депрессии финансово-экономический кризис, который возник внутри крупнейших мировых финансовых центров и распространился на всю мировую экономику, вызывая серьезные социальные, политические и экономические последствия.

Среди причин возникновения кризиса участники конференции назвали непоследовательную и недостаточно скоординированную макроэкономическую политику, которая обернулась неприемлемыми результатами в глобальном масштабе. Ситуацию обострили серьезные упущения в области финансового регулирования, надзора и контроля и отсутствие надлежащей системы наблюдения и раннего предупреждения.

Итоговый документ определяет приоритетные меры реагирования на кризис. Одной из первоочередных задач называется стабилизация финансовых рынков, восстановление доверия к ним и противодействие падению спроса и экономическому спаду. На этом направлении уже предприняты масштабные действия для поддержания макроэкономической стабильности и укрепления международной финансовой системы.

Конференция ООН отметила, что необходимы решительные и срочные действия для противостояния последствиям кризиса для наиболее уязвимых групп населения. Поддержка процесса развития должна оставаться неотъемлемой частью решения проблемы глобального кризиса, а сам кризис не должен служить причиной для отсрочки принятия глобальных мер реагирования на изменение климата.

Государства ООН признали острую необходимость повышения эффективности регулирования и надзора за деятельностью всех основных финансовых субъектов, включая финансовые учреждения, кредитно-рейтинговые агентства и хедж-фонды. Достигнуто понимание в отношении необходимости продолжения реформы и модернизации международных финансовых учреждений с тем, чтобы они могли эффективнее содействовать предотвращению возникновения подобных кризисов в будущем. В частности, итоговый документ форума предусматривает скорейшее завершение реформы системы Всемирного банка и проведение всеобъемлющей и оперативной реформы Международного валютного фонда, сообщает БЕЛТА.