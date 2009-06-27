Подорожают ли алкоголь, табак и топливо?

Президент Беларуси 25 июня подписал Указ № 332 «Об отдельных вопросах уплаты акцизов и о внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 709».

В связи с необходимостью принятия мер по минимизации влияния мирового экономического кризиса на экономику страны, формирования дополнительных финансовых ресурсов с 1 июля по 31 декабря 2009 года увеличиваются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15 процентов превышающих соответствующие действующие ставки акцизов.

Данное увеличение ставок акцизов позволит дополнительно привлечь в бюджет республики в 2009 году 85 млрд. рублей.

Кроме того, на период с 1 июля по 31 декабря 2009 года освобождаются от уплаты акцизов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь, коньяки, разлитые в тару емкостью более двух литров, не относящуюся к потребительской.

Введены новые позиции подакцизной продукции «Иное топливо, используемое в качестве автомобильного: газ углеводородный сжиженный» и «Иное топливо, используемое в качестве автомобильного: газ природный топливный компримированный».

Установление ставок акцизов на сжатый и сжиженный газ позволит дополнительно привлечь в бюджет республики в 2009 году 13 млрд. рублей.

Указ вступает в силу с 1 июля 2009 года, пишет «Рэспублiка».