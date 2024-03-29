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В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2024 год – указ Президента

29 марта 2024 16:57
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В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2024 год. Соответствующий указ сегодня, 29 марта, подписал Президент. Всего в программу включены 120 объектов, 41 из которых планируется ввести в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2024 год – указ Президента-1

Также в планах – начать финансирование строительства 16-ти новых объектов: дороги, детские дома семейного типа, больницы, объекты инфраструктуры. Что касается финансирования, предусмотрено выделение более двух миллиардов, из них более 80 % – на реализацию государственных программ. Государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития распределены на социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, станции обезжелезивания воды, арендное жилье, в том числе для военнослужащих.

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области

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