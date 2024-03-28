Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?
Экономика как приоритет приоритетов. Вся финансовая деятельность должна быть подчинена именно ее интересам. Это было сказано сегодня, 28 марта, Президентом во время обсуждения работы банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с финансово-политическим пулом государственной вертикали. Разговор получился предметным, а еще честным и откровенным. Как было отмечено, национальная экономика достойно выдерживает все испытания: от введения санкций до переориентации рынков сбыта.
При обсуждении глобальных вопросов прежде всего – интересы людей. Они не должны страдать от необоснованного роста цен и инфляции. Потому четкий посыл Президента – контроль за ценообразованием и всем комплексом мер, направленных на финансовую стабильность, будет только усиливаться.
Евгений Пустовой о ключевых задачах правительства и Нацбанка.
Регулятор совместно с коммерческими банками страны задали должный темп кредитования экономики. Он опережает рост ВВП. Это один из критериев эффективной работы банковской системы. Причем в Национальном банке пообещали: перегрева не будет.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
У нас на постоянной основе ведутся исследования в рамках обеспечения финансовой стабильности. Вопрос перегрева экономики или ее закредитованности – один из ключевых вопросов, на которые мы обращаем внимание. Разрыв кредита находится на оптимальном уровне. То есть у нас нет перегрева экономики за счет интенсивного избыточного кредитования.
Кстати, сами белорусы стали финансово патриотичнее – рост депозитов в национальных рублях. Основной источник поступления валюты в страну – экспорт товаров. На внешних рынках наши производители смогли адаптироваться, несмотря на санкционную турбулентность.
Павел Каллаур:
Самое главное, что наши предприятия за последние три года адаптировались к внешним шокам. Свидетельством тому является неплохой показатель роста ВВП – вы знаете, в феврале он составил 4 %. Поэтому на любые вызовы надо уметь оперативно и профессионально реагировать.
Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика.
Отечественных экспортеров пугали сложности в логистике платежей. Решение этой проблемы всегда было под личным контролем главы государства.
Глава Нацбанка: «Нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций». Подробности.
Позитарий финасово-экономических терминов для обычного потребителя не всегда понятен. Люди оценивают ситуацию по табло в обменниках и ценниках на продукты. Надо признать: сложные времена вокруг ощутимо не коснулись белорусов. Разумный контроль в этой сфере – ценообразование – государство продолжает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу обратить внимание на существенный вопрос – контроля за системой ценообразования в стране. Не только Национальный банк отвечает за инфляцию, рост цен в Беларуси, но и правительство несет определенную нагрузку (Подробнее). Знаю, пока на словах больше, Николай Геннадьевич, занимаясь этими вопросами, подключил все соответствующие структуры, и наблюдаю, что нам удается контролировать систему.
В целом же работа экономики отражает работу всей модели государства: от управляемости системы до суверенности принятия решений. Якобы образцовые европейские страны, бенефициары санкций против Беларуси, сейчас страдают от больших ошибок внутренней и внешней политики. Местные фермеры вынуждены вместо своих полей удобрять площади у муниципалитетов. Политика Запада «с душком» затем отразится и на дефиците продовольствия, и на ценах в супермаркете. У нас трактора в полях. А банковская система занята решением государственных задач, а не корпоративных интересов. Это и называется управляемостью в экономике.