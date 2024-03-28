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Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?

28 марта 2024 17:43
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Экономика как приоритет приоритетов. Вся финансовая деятельность должна быть подчинена именно ее интересам. Это было сказано сегодня, 28 марта, Президентом во время обсуждения работы банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с финансово-политическим пулом государственной вертикали. Разговор получился предметным, а еще честным и откровенным. Как было отмечено, национальная экономика достойно выдерживает все испытания: от введения санкций до переориентации рынков сбыта.

При обсуждении глобальных вопросов прежде всего – интересы людей. Они не должны страдать от необоснованного роста цен и инфляции. Потому четкий посыл Президента – контроль за ценообразованием и всем комплексом мер, направленных на финансовую стабильность, будет только усиливаться.

Евгений Пустовой о ключевых задачах правительства и Нацбанка.

Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?-1

Регулятор совместно с коммерческими банками страны задали должный темп кредитования экономики. Он опережает рост ВВП. Это один из критериев эффективной работы банковской системы. Причем в Национальном банке пообещали: перегрева не будет.

Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?-4

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
У нас на постоянной основе ведутся исследования в рамках обеспечения финансовой стабильности. Вопрос перегрева экономики или ее закредитованности – один из ключевых вопросов, на которые мы обращаем внимание. Разрыв кредита находится на оптимальном уровне. То есть у нас нет перегрева экономики за счет интенсивного избыточного кредитования.

Кстати, сами белорусы стали финансово патриотичнее – рост депозитов в национальных рублях. Основной источник поступления валюты в страну – экспорт товаров. На внешних рынках наши производители смогли адаптироваться, несмотря на санкционную турбулентность.

Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?-7

Павел Каллаур:
Самое главное, что наши предприятия за последние три года адаптировались к внешним шокам. Свидетельством тому является неплохой показатель роста ВВП – вы знаете, в феврале он составил 4 %. Поэтому на любые вызовы надо уметь оперативно и профессионально реагировать.

Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика.

Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?-10

Отечественных экспортеров пугали сложности в логистике платежей. Решение этой проблемы всегда было под личным контролем главы государства.

Глава Нацбанка: «Нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций». Подробности.

Позитарий финасово-экономических терминов для обычного потребителя не всегда понятен. Люди оценивают ситуацию по табло в обменниках и ценниках на продукты. Надо признать: сложные времена вокруг ощутимо не коснулись белорусов. Разумный контроль в этой сфере – ценообразование – государство продолжает.

Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Какие задачи стоят перед финансовыми структурами?-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу обратить внимание на существенный вопрос – контроля за системой ценообразования в стране. Не только Национальный банк отвечает за инфляцию, рост цен в Беларуси, но и правительство несет определенную нагрузку (Подробнее). Знаю, пока на словах больше, Николай Геннадьевич, занимаясь этими вопросами, подключил все соответствующие структуры, и наблюдаю, что нам удается контролировать систему.

В целом же работа экономики отражает работу всей модели государства: от управляемости системы до суверенности принятия решений. Якобы образцовые европейские страны, бенефициары санкций против Беларуси, сейчас страдают от больших ошибок внутренней и внешней политики. Местные фермеры вынуждены вместо своих полей удобрять площади у муниципалитетов. Политика Запада «с душком» затем отразится и на дефиците продовольствия, и на ценах в супермаркете. У нас трактора в полях. А банковская система занята решением государственных задач, а не корпоративных интересов. Это и называется управляемостью в экономике.

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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