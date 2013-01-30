Червенский рынок переедет ближе к спальным районам

Новости Беларуси. Червенский рынок с первого февраля сменит прописку. Около 700 арендаторов торговых мест переедут но новую площадку. На месте старого рынка в центре города построят современный торгово-развлекательный комплекс. Инвестдоговор уже подписан с иранской компанией. А предпринимателям с Червенского предложат торговые места на этой же улице, правда, дальше от центра, но современного уровня и ближе к спальным районам, где живут потенциальные покупатели.

За последние 15 лет для Ирины Вьюновой эта торговая точка стала практически родной. Своя клиентура, привычная обстановка. Правда, в необходимости модернизации любимого Червенского рынка женщина тоже уверена. Говорит, новая площадка – словно следующий этап. Тут главное начать.

Ирина Вьюнова, частный предприниматель:

Новая площадка – это новое здание, новое помещение, новое оборудование.

Но самое тяжелое – это наша привязанность к рынку.

Судьба столичного «торгового центра» уже решена. Другую прописку Червенский рынок получит 1 февраля. Такова официальная дата закрытия. По данным Мингорисполкома, решение принято совместно с местным Советом предпринимателей. Оговорены и сроки.

Иван Ефимов, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, начальник управления предпринимательства:

Месяц мы определили на переезд предпринимателей и торговых объектов на новую площадку. Временно принято было решение, с учетом интересов предпринимателей «Червенского пассажа», о том, что они будут функционировать до марта.

Новые рабочие места для предпринимателей организуют на пересечении улицы Маяковского и одноименного переулка, совсем рядом с Лошицким парком. По словам предпринимателей, такое торговое нововведение должно стать важным шагом на переходе от стихийных рынков к цивилизованной торговле.

Новый рынок – это настоящий комплекс с крытой площадкой из ролетных боксов и зданием для торговли продовольственными товарами. Последние «строительные штрихи» застройщики должны внести в конце января. Заканчивается монтаж торговых павильонов, внутренняя отделка зданий. Для удобства превращения пока еще безлюдных рядов в оживленную рыночную ярмарку переезд разделили на несколько этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кучук, директор Червенского рынка:

Переезд осуществляться будет в четыре этапа. По каждому этапу есть график переезда. Переезжают на новый рынок в Лошицу 700 арендаторов.

Развитие и модернизация – ключевые слова «червенского переезда». Среди явных плюсов – новые места и торговое оборудование. А все это в комплексе еще и признак современной торговли.

Николай Хмельницкий, генеральный директор КТУП «Минский Комаровский рынок»:

Эта новая площадка сделана под новые современные требования. И ролеты сделаны, и больше стояночных мест.

Сегодня переезд Червенского рынка в топе обсуждаемых тем. Свои плюсы в таком торговом нововведении находят и покупатели.

Покупатели:

Любая модернизация – это всегда хорошо, это всегда продвижение.

Если новая площадка в городе, то это хорошо. А если за городом, то очень плохо.

Будет удобно людям, которые живут в прилегающем районе.

Территория старого Червенского рынка пустовать не будет. Уже сейчас подписан инвестиционный договор городской власти и иранской компании. Украсить торговые площади белорусские партнеры планируют ультрасовременным торгово-развлекательным и общественно-деловым центром.