Через БУТБ. Венесуэла будет поставлять фрукты на белорусский рынок

Венесуэла наладит поставки фруктов в Беларусь. У этой страны широкий ассортимент тропической экзотики, которая в значительных объемах экспортируется во многие страны мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая, что на белорусской биржевой площадке уже работают около 23 тысяч отечественных предприятий, венесуэльские компании смогут в кратчайшие сроки найти потенциальных покупателей и наладить регулярные поставки. С конца 2021 года на БУТБ проводятся регулярные торговые сессии по реализации овощей и фруктов белорусского производства. Для фермерских хозяйств и СПК это дополнительный канал продаж и прямой доступ к крупнейшим розничным торговым сетям.