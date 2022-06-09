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Через БУТБ. Венесуэла будет поставлять фрукты на белорусский рынок

09 июня 2022 15:10
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Венесуэла наладит поставки фруктов в Беларусь. У этой страны широкий ассортимент тропической экзотики, которая в значительных объемах экспортируется во многие страны мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через БУТБ. Венесуэла будет поставлять фрукты на белорусский рынок-1

Учитывая, что на белорусской биржевой площадке уже работают около 23 тысяч отечественных предприятий, венесуэльские компании смогут в кратчайшие сроки найти потенциальных покупателей и наладить регулярные поставки. С конца 2021 года на БУТБ проводятся регулярные торговые сессии по реализации овощей и фруктов белорусского производства. Для фермерских хозяйств и СПК это дополнительный канал продаж и прямой доступ к крупнейшим розничным торговым сетям.

О других новостях экономики за 9 июня читайте здесь.

# Беларусь-Венесуэла # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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