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11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси

11 октября 2017 07:31
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Новости Беларуси. Форум делового сотрудничества «Москва-Минск» пройдет 11 октября в российской столице. Участники планируют обсудить вопросы развития сотрудничества двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты обменяются опытом по таким направлениям, как снижение энергопотребления в жилфонде, особенности проектирования и строительства метрополитена, организация парковки и комплексной транспортной схемы, реставрация исторического центра, применение современных технологий при ремонте и строительстве дорог.

Московским участникам форума презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси.

11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси-1

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы:
У нас очень эффективно работает комиссия по деловому сотрудничеству, которая периодически проходит то в Минске, то в других городах. Это не только сотрудничество в области экономики. Это, конечно же, поставки коммунальной техники производства Беларуси. Это поставки средств транспорта, агропромышленных предприятий.

Продукты, обувь, одежда, косметика и авторские сувениры: что можно купить на белорусской ярмарке в Москве

Сегодня второй день работы Дней Минска в Москве. В российской столице развернулись ярмарки отечественных товаров, в том числе в павильоне Республики Беларусь на ВДНХ. Запланир ована также обширная культурная программа, а также спортивные соревнования.

# Экономика # Туризм # Беларусь-Россия # Фотофакт # Сергей Черемин

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