11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси

Специалисты обменяются опытом по таким направлениям, как снижение энергопотребления в жилфонде, особенности проектирования и строительства метрополитена, организация парковки и комплексной транспортной схемы, реставрация исторического центра, применение современных технологий при ремонте и строительстве дорог.

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы:

У нас очень эффективно работает комиссия по деловому сотрудничеству, которая периодически проходит то в Минске, то в других городах. Это не только сотрудничество в области экономики. Это, конечно же, поставки коммунальной техники производства Беларуси. Это поставки средств транспорта, агропромышленных предприятий.

Сегодня второй день работы Дней Минска в Москве. В российской столице развернулись ярмарки отечественных товаров, в том числе в павильоне Республики Беларусь на ВДНХ. Запланир ована также обширная культурная программа, а также спортивные соревнования.