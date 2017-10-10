Сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова: что белорусы привезли на Дни Минска в Москве

Десятки отечественных производителей привезли в столицу России все самое лучшее. Кроме продовольственных товаров – промышленные: обувь, одежда, косметика. Ярмарка продлится до конца недели.

Новости Беларуси. Дни Минска в Москве стартовали 10 октября. Масштабный фуд-корт организовали для жителей Белокаменной на площади Революции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Кушнир, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

Мы организовали на площадке дегустацию: и блины с пылу, с жару, и кексы, и бисквиты. По прошлым ярмаркам: сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова. Это касалось, например, оладий, блинчиков.

За Минском уже закрепился статус не только надежного партнера, но и опытного коллеги в области здравоохранения.

Меморандум о сотрудничестве между Минском и Москвой подписан также 10 октября. Он предполагает обмен опытом и совместное освоение новых методов лечения. К слову, за медуслугами в Минск ежегодно обращаются порядка 14 тысяч россиян. Особенно востребованы гематология, ортопедия, стоматология.