Новости экономики за 20.05.2019

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ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА

2 миллиарда 300 миллионов рублей в 2019 году направят на финансирование Госпрограммы развития аграрного бизнеса. 220 миллионов получит отрасль растениеводства. Порядка 700 миллионов пойдет на развитие сектора животноводства, почти столько же направят на усовершенствование рыбохозяйственной деятельности. Для технического переоснащения и информатизации агропромышленного комплекса предусмотрено 620 миллионов рублей.