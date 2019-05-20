Новости экономики за 20.05.2019
Новости Беларуси. Почему в стране станет меньше банкоматов и где в мире лук – на вес золота? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА
2 миллиарда 300 миллионов рублей в 2019 году направят на финансирование Госпрограммы развития аграрного бизнеса. 220 миллионов получит отрасль растениеводства. Порядка 700 миллионов пойдет на развитие сектора животноводства, почти столько же направят на усовершенствование рыбохозяйственной деятельности. Для технического переоснащения и информатизации агропромышленного комплекса предусмотрено 620 миллионов рублей.
На 2020 год финансирование госпрограммы будет примерно в тех же объемах, что и в этом году. Корректировки позволят увеличить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт в стоимостном выражении до 7 миллиардов долларов.
В Беларуси уменьшают число банкоматов и инфокиосков
Что будет с ценами на лук?
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ОТГРУЗОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
Свыше полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах будет поставлено в Китай до 2023 года. Это предусматривает меморандум, который был подписан между Белорусской калийной компанией и китайской компанией.
Тестовый период контейнерных поставок стартовал в январе и подтвердил большой потенциал этого направления совместной работы. Развитие контейнерных отгрузок калийных удобрений – перспективное направление, так как создает более высокий уровень сервиса. В 2018 году на этот вид отгрузок пришлось порядка 10 % от общего экспорта.