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В Беларуси уменьшают число банкоматов и инфокиосков

20 мая 2019 16:57
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Новости Беларуси. В стране станет меньше банкоматов и инфокиосков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С развитием рынка карточек и информационных технологий все чаще используется система дистанционного банковского обслуживания. Клиенты, не выходя из дома или офиса, могут проводить безналичные платежи. Держатели карточек предпочитают оплачивать услуги онлайн.

В связи с этим часть инфокиосков и банкоматов становятся нерентабельными и выводятся из эксплуатации. По данным Нацбанка, за 2018 год число банкоматов сократилось на 3,5 %, инфокиосков стало меньше на 5 %.

Больше новостей экономики за 20 мая здесь.

# Банкоматы в Минске # Экономика

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