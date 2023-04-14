Центробанки чаще покупают золото: дедолларизация в мире набирает обороты

Дедолларизация в мире набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центробанки активнее пополняют свои резервы не американскими купюрами, а золотом.

По данным Международного валютного фонда, центральные банки только в феврале закупили в резервы 52 тонны золота, в январе – 74 тонны. А в 2022 году мировые резервы банков пополнились на 1 136 тонн. И год стал рекордным за всю историю наблюдений.