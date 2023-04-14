Прямой эфир

Центробанки чаще покупают золото: дедолларизация в мире набирает обороты

14 апреля 2023 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дедолларизация в мире набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центробанки активнее пополняют свои резервы не американскими купюрами, а золотом.  

Центробанки чаще покупают золото: дедолларизация в мире набирает обороты-1

По данным Международного валютного фонда, центральные банки только в феврале закупили в резервы 52 тонны золота, в январе – 74 тонны. А в 2022 году мировые резервы банков пополнились на 1 136 тонн. И год стал рекордным за всю историю наблюдений.  

Больше новостей экономики за 14 апреля читайте здесь.  

# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 14.04.2023
14 апреля 2023 14:52

Новости экономики за 14.04.2023

Крупная китайская корпорация планирует увеличить объёмы закупок белорусских пиломатериалов на биржевых торгах
13 апреля 2023 16:35

Крупная китайская корпорация планирует увеличить объёмы закупок белорусских пиломатериалов на биржевых торгах

Новости экономики за 13.04.2023
13 апреля 2023 16:35

Новости экономики за 13.04.2023