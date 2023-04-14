Новости экономики за 14.04.2023

Новости Беларуси. Доллар теряет свои позиции. Составляющая американской валюты в широкой денежной массе Беларуси продолжает снижаться. О чем говорит такая тенденция? Почему мировые Центробанки пополняют резервы не долларами, а золотом? Открытие какого магазина белорусских товаров ожидают в России?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТРАНЫ СНГ ГОТОВЯТ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Страны СНГ готовят к подписанию соглашение о свободной торговле услугами. Оно позволит расширить экономическое взаимодействие в Содружестве. Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП.
После вступления соглашения в силу возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ. Потребители получат доступ к дополнительным услугам совершенно нового качества. Вырастут объемы трансграничной торговли услугами.
В РОССИИ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ МАГАЗИН SWED HOUSE – АНАЛОГ IKEA
Первый магазин белорусского бренда Swed House откроется в России. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары. Магазин нашего бренда станет первой торговой точкой в России с товарами белорусского производства и аналогами шведского бренда. Торговая сеть планирует открыть еще до десяти магазинов в 2023 году, а в целом по России будут работать до 50 магазинов Swed House. Белорусская компания получила уже 100 запросов от различных торговых центров.
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