Новости экономики за 14.04.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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СТРАНЫ СНГ ГОТОВЯТ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Страны СНГ готовят к подписанию соглашение о свободной торговле услугами. Оно позволит расширить экономическое взаимодействие в Содружестве. Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП.

После вступления соглашения в силу возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ. Потребители получат доступ к дополнительным услугам совершенно нового качества. Вырастут объемы трансграничной торговли услугами.