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Цена на нефть подскочила. Сколько она стоит теперь?

12 января 2022 16:07
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Цена нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, черное золото продолжает оправдывать ожидания по балансу спроса и предложения.  

Цена на нефть подскочила. Сколько она стоит теперь?-1

И, кстати, ослабление доллара также поспособствовало удорожанию этого вида сырья. По оценкам аналитиков, к концу 2022 года цена на нефть сохранится на уровне, близкому к текущему.

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# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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