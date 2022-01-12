Цена на нефть подскочила. Сколько она стоит теперь?

Цена нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, черное золото продолжает оправдывать ожидания по балансу спроса и предложения.

И, кстати, ослабление доллара также поспособствовало удорожанию этого вида сырья. По оценкам аналитиков, к концу 2022 года цена на нефть сохранится на уровне, близкому к текущему.