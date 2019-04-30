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Цена на сжиженный газ в баллонах изменится впервые с марта 2017 года

30 апреля 2019 16:53
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Новости Беларуси. Дачникам и сельским жителям наступающий май несет первое за два года изменение цены на сжиженный газ в баллонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Килограмм теперь будет стоить 1 рубль 11 копеек. Таким образом за 5-литровый баллон, в котором хранится 2 килограмма газа, придется заплатить 2 рубля 22 копейки, за 12-литровый – 5,55. А за самый большой 27-литровый – 12 рублей 65 копеек. Новые цены начинают действовать с 1 мая.

Больше новостей экономики за 30 апреля здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Сергей Савицкий

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