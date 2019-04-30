Прямой эфир

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей изменят внешний вид

30 апреля 2019 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей будут введены в обращение с 20 мая 2019 года. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новых купюрах появится дополнительный водяной знак, а защитная нить станет более широкой. Будут обновлены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах, исчезнет подпись главы правления, а годом выпуска в обращение будет указан 2019-й. Новые денежные знаки вводят в обращение для замены ветхих банкнот и усиления их защиты. При этом старые купюры образца 2009 года по-прежнему остаются законным платежным средством.

Больше новостей экономики за 30 апреля здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Цена на сжиженный газ в баллонах изменится впервые с марта 2017 года
30 апреля 2019 16:53

Цена на сжиженный газ в баллонах изменится впервые с марта 2017 года

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ
30 апреля 2019 14:21

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая
30 апреля 2019 13:54

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая