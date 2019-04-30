Банкноты номиналом 5 и 10 рублей изменят внешний вид

Новости Беларуси. Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей будут введены в обращение с 20 мая 2019 года. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новых купюрах появится дополнительный водяной знак, а защитная нить станет более широкой. Будут обновлены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах, исчезнет подпись главы правления, а годом выпуска в обращение будет указан 2019-й. Новые денежные знаки вводят в обращение для замены ветхих банкнот и усиления их защиты. При этом старые купюры образца 2009 года по-прежнему остаются законным платежным средством.