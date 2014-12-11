Бюджет Беларуси-2015: в парламенте предлагают увеличить подоходный налог до 13%

Новости Беларуси. Рекордные суммы пойдут на поддержку семей. Бюджет страны на будущий год приняли 11 декабря депутаты нижней палаты парламента в первом чтении.

Приоритетами бюджета следующего года станут снижение госдолга, сохранение достигнутого уровня финансирования здравоохранения и образования, дополнительная поддержка семей с детьми. Также к 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне для единовременной помощи ветеранам запланировано 300 миллиардов рублей. Какие еще статьи доходов и расходов содержаться в главном финансовом плане на будущий год, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

В кулуарах Овального зала 11 декабря особо оживленно. В разговорах - цифры и расчеты, а на столах огромные тома. На повестке сессии депутатов нижней палаты парламента — бюджет страны на будущий год первое чтение.

Лариса Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Запланированы средства на повышение заработной платы, это позволит минимизировать последствия инфляции. Как планируется, в той же заработной плате, пенсии, стипендии возможно даже будет небольшое увеличение реальных доходов населения.

Главный финансовый документ запланирован с профицитом в 15 триллионов рублей. Доходы республиканского бюджета на 2015 год составят 156,7 триллионов - это почти на четверть выше, чем ожидаемые бюджетные расходы нынешнего года. Приоритеты государственного кошелька - снижение госдолга, сохранение достигнутого уровня финансирования здравоохранения и образования. И совсем свежее - «Семейный капитал» уже учтены в новом финансовом плане на будущий год.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Меры поддержки семей, как гарантировал глава государства, будут постоянно развиваться и постоянно оказываться в соответствии с возможностями государства.

За счет модернизации и новых производств наметили темп роста ВВП — без амбиций — на полпроцента. Денежно-кредитная политика-2015 запланирована на снижение инфляции до 12 процентов за год, прогноз на ставку рефинансирования - 15-16 процентных пунктов. Среди предложений — увеличить акцизы на табак и алкоголь. Пересмотрели и налоговое законодательство.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Для повышения уровня поддержки семей, воспитывающих детей, предлагается увеличение ставки подоходного налогов с 12 до 13%.

Жаркие дискуссии в зале. Депутаты высказывали замечания - их учтут уже ко второму чтению. В бюджете на 2015 меньше денег заложено на госпрограммы и больше полномочий местной власти в распределении бюджетных средств. К примеру, сэкономленные излишки можно будет направить на зарплату врачам или учителям.

Таисия Данилевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Впервые в бюджет внесена статья 26. Она предоставила возможность областным исполнительным комитетам повышать заработную плату бюджетным организациям, когда средства появлялись в ходе оптимизаций.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хочется, чтобы больше было, я понимаю, и по отраслям отдельным, и по регионам, но распределяем все всегда нужно то, что имеешь. Поэтому все будет зависеть от того, как будет работать экономика.

Также депутаты нижней палаты парламента ратифицировали соглашение об отмене визового режима с Израилем. Межправительственный документ для владельцев национальных паспортов подписали еще в сентябре. Он вступит в силу через 90 дней, когда ратифицируют в парламентах обеих стран. По оценкам внешнеполитического ведомства, это будет приблизительно в начале апреля. Тогда граждане Беларуси и Израиля смогут находиться на территориях друг друга до 90 дней в течение полугода без оформления виз. Это соглашение заключают на год и позже смогут продлевать автоматически.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Визовый режим мешал, реально мешал. Потому что есть очень много стран в Европе, которые израильтяне могут посещать без виз. И это, естественно, обходится намного дешевле, чем поездка в Беларусь. После отмены визового режима, я думаю, потенциально поток туристов должен увеличиться.

Подобное соглашение о взаимной отмене виз 11 декабря ратифицировали и с Эквадором, и с Бразилией. Всего рассмотрели в палате представителей 13 вопросов.