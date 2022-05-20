Бизнес-форум «Гомель-Брянск». Как регионы развивают кооперацию?

Новости Беларуси. Курс на развитие регионального сотрудничества. Первый бизнес-форум «Гомель-Брянск» начался с презентации продукции лучших гомельских предприятий российским партнерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После посещения выставки им рассказали об экономическом потенциале региона и предложили около 300 инвестиционных площадок для организации бизнеса. Брянская область – давний и надежный партнер.