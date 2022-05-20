Прямой эфир

Бизнес-форум «Гомель-Брянск». Как регионы развивают кооперацию?

20 мая 2022 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Курс на развитие регионального сотрудничества. Первый бизнес-форум «Гомель-Брянск» начался с презентации продукции лучших гомельских предприятий российским партнерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После посещения выставки им рассказали об экономическом потенциале региона и предложили около 300 инвестиционных площадок для организации бизнеса. Брянская область – давний и надежный партнер.

Бизнес-форум «Гомель-Брянск». Как регионы развивают кооперацию?-1

Треть товарооборота этого российского региона приходится на Гомельскую область. Есть и совместные проекты. Этот бизнес-форум позволит соседям расширить кооперативные связи, чтобы вместе преодолеть негативное влияние санкций на экономику Союзного государства. Так? уже Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» подписала договор о сотрудничестве с Брянской торгово-промышленной палатой. Главная цель – совместная работа по импортозамещению.

Читайте также:

Больше, чем на рубль. Перевозчикам из ЕС будут продавать дизтопливо дороже на приграничных АЗС

Реальные намерения закрепили рядом документов. Какие соглашения подписали Беларусь и Нижегородская область?

«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?

# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?
19 мая 2022 21:14

«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?

Реальные намерения закрепили рядом документов. Какие соглашения подписали Беларусь и Нижегородская область?
19 мая 2022 20:33

Реальные намерения закрепили рядом документов. Какие соглашения подписали Беларусь и Нижегородская область?

Анатолий Сивак о сотрудничестве с Нижегородской областью: мы имеем все предпосылки для продуктивной работы
19 мая 2022 20:32

Анатолий Сивак о сотрудничестве с Нижегородской областью: мы имеем все предпосылки для продуктивной работы