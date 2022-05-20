Бизнес-форум «Гомель-Брянск». Как регионы развивают кооперацию?

Новости Беларуси. Курс на развитие регионального сотрудничества. Первый бизнес-форум «Гомель-Брянск» начался с презентации продукции лучших гомельских предприятий российским партнерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После посещения выставки им рассказали об экономическом потенциале региона и предложили около 300 инвестиционных площадок для организации бизнеса. Брянская область – давний и надежный партнер.
Треть товарооборота этого российского региона приходится на Гомельскую область. Есть и совместные проекты. Этот бизнес-форум позволит соседям расширить кооперативные связи, чтобы вместе преодолеть негативное влияние санкций на экономику Союзного государства. Так? уже Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» подписала договор о сотрудничестве с Брянской торгово-промышленной палатой. Главная цель – совместная работа по импортозамещению.
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