Была поломка программно-технического комплекса. В Беларуси восстановили работу банковских карт

Из-за сбоя в работе банковской системы 31 мая и накануне не проходили платежи с использованием банковских карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковский процессинговый центр прокомментировал проблему с расчетами на финансовом рынке частичной поломкой программно-технического комплекса, которую оперативно устранили. Процессинговый центр обслуживает более 9,6 миллиона карточек, к нему подключены 76,6 тысячи организаций торговли и сервиса.