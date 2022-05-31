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Была поломка программно-технического комплекса. В Беларуси восстановили работу банковских карт

31 мая 2022 18:08
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Из-за сбоя в работе банковской системы 31 мая и накануне не проходили платежи с использованием банковских карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Была поломка программно-технического комплекса. В Беларуси восстановили работу банковских карт-1

Банковский процессинговый центр прокомментировал проблему с расчетами на финансовом рынке частичной поломкой программно-технического комплекса, которую оперативно устранили. Процессинговый центр обслуживает более 9,6 миллиона карточек, к нему подключены 76,6 тысячи организаций торговли и сервиса.

Больше новостей экономики за 31 мая читайте здесь.  

# Банковские карты # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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