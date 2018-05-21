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БВФБ: на торгах 21 мая евро подешевел, доллар подорожал

21 мая 2018 14:53
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Новости Беларуси. На торгах 21 мая почти на 2% подешевел евро, доллар подорожал.  

По сведениям БВФБ, евро и российский рубль потеряли 1,89% и 0,45% соответственно. Доллар подорожал на 0,42%.  

Американская валюта прибавила 0,0084, вновь перешагнув границу в 2 рубля. Сейчас покупка 1 доллара обойдётся в 2,0022 белорусских рубля.  

Евро подешевел на 0,0453. На данный момент 1 евро оценивается в 2,3483 белорусских рубля.  

Российский рубль потерял 0,0145. Сейчас 100 российский рублей можно купить за 3,2031 белорусских.  

# Деньги # Экономика

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