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Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая

21 мая 2018 07:29
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Новости Беларуси. Беларусь и Республика Корея развивают деловые связи. 21 мая в Минске состоится совместный бизнес-форум с участием представителей компаний – участников Корейской ассоциации импортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая -1

Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая -3

Для белорусских предприятий – это хорошая площадка найти новых партнеров. Программа форума предусматривает формат двусторонних переговоров. Возможные совместные проекты участники смогут обсудить с глазу на глаз. Сегодня наши страны занимают определенное место на мировом рынке в нише высокотехнологичной продукции.

Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая -6

Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая -8

У этого направления серьезные перспективы. Логистику поставок могут проработать предприятия деревообработки и фармацевтики. Кроме того, белорусские производители некоторых продовольственных товаров могут прочно обосноваться на южно-корейском рынке. Сейчас там востребованы мясные и молочные продукты.

Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая -11

# Беларусь-Корея # Экономика # Фотофакт

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