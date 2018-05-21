Белорусско-корейский бизнес-форум состоится в Минске 21 мая

Новости Беларуси. Беларусь и Республика Корея развивают деловые связи. 21 мая в Минске состоится совместный бизнес-форум с участием представителей компаний – участников Корейской ассоциации импортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусских предприятий – это хорошая площадка найти новых партнеров. Программа форума предусматривает формат двусторонних переговоров. Возможные совместные проекты участники смогут обсудить с глазу на глаз. Сегодня наши страны занимают определенное место на мировом рынке в нише высокотехнологичной продукции.