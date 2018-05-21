Корея нацелена активнее развивать инновационное сотрудничество с Беларусью

Новости Беларуси. Республика Корея намерена активнее развивать инновационное сотрудничество с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили 21 мая на бизнес-форуме двух стран. Он собрал руководителей более 50 компаний. Предприятия представляют промышленную, сельскохозяйственную и IT-сферы. Белорусский экспорт в Корею достигает порядка 40 миллионов долларов. Наиболее активно сотрудничество по линии ПВТ. Спектр поставок планируется увеличить. В частности, восточно-азиатское государство заинтересовано в импорте отечественных беспилотных аппаратов.

Син Мен Чжин, генеральный директор объединения корейских предприятий-импортеров KOIMA:

В Беларуси высокий уровень фундаментальной науки. На этой основе мы можем развивать наше сотрудничество. Ведь сейчас – эпоха высокотехнологичной продукции. Я уверен, что мы – как две мировые державы в сфере высоких технологий – достигнем хорошего результата.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь со своей стороны может предложить свои возможности для корейских партнеров, для выхода на большой Евразийский рынок. Совсем недавно в Сеуле, был завершен раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Беларусь как промышленная составляющая евразийского экономического пространства, может предложить серьезные услуги.